Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
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Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
24.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:22

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Belediye Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde, Başkan Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Arabayatağı, Hacivat, Çınarönü ve Şirinevler muhtarları, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'a hizmet maksadıyla muhtarlar ile sık sık bir araya geliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak 69 mahalledeki her meselesi bilmemiz mümkün değil. En mühim görev siz değerli muhtarlarımıza düşüyor. Sizlerin istekve sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Mahalle muhtarlarının belediyenin ayrılmaz bir parçası olduğunu da aktaran Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin yaşadığı mahallelerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan öğrenmek, işlerimizi daha kolay kılıyor. Belediye-muhtar iş birliğinin ilçemizde oldukça önemsendiğini de gözlemliyoruz. Bu sayede hizmetin daha da çabuk gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bizlerin mahallelerdeki birer temsilcimiz konumundaki muhtar arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda muhtarlar mahallelerinin meselelerini aktardı. - BURSA

Kaynak: İHA

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