Yılmaz Morgül: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
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Yılmaz Morgül: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım

Şarkıcı Yılmaz Morgül, önceki gün City's Nişantaşı'ndan çıkarken görüntülendi. Ses sanatçısı Belkıs Özener ve yakın arkadaşı Pelin Suade ile birlikte alışveriş yapan Morgül, "Ülke olarak mezarlığa döndük. Eğer idam çıkmazsa kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım" dedi

Yılmaz Morgül: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
04.08.2020 22:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:05

Yılmaz Morgül, "Kadın cinayetlerinde, çocuk tecavüzü ve cinayetlerinde, hayvan cinayetlerinde ülke olarak mezarlığa döndük, artık idam çıksın, bunu yapacak sayın Cumhurbaşkanıdır. Eğer idam çıkmazsa, çıkması için kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım" açıklamasıyla şaşırttı.

'PANDEMİ BİZE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ'

"Ülkemiz hastalıklı insan dolu, yeter artık, idam çıkarsınlar" diyen Yılmaz Morgül, "Pandemi döneminde kim gerçek sanatçı kim değil halkımız gayet iyi anladı. İnsanların asgari ücretle geçindiği, fakirlik çektiği ülkemizde 'geçinemiyorum' diyen sözde şarkıcıların maskeleri düştü. Pandemiden insanlar çok şey öğrendi" diyerek Demet Akalın'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.



Kaynak: Snob Magazin

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