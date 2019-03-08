Yılmaz Morgül'den Yeni Şarkısı İçin 410 Bin TL'lik Kıyafet
Usta sanatçı Yılmaz Morgül, Sana Ben Ömrümü Verdim adlı yeni şarkısının klibi için 410 bin TL'lik bir kıyafet hazırlattı.
Usta sanatçı Yılmaz Morgül, Sana Ben Ömrümü Verdim adlı yeni şarkısının klibi için 410 bin TL'lik bir kıyafet hazırlattı.
DUBAİLİ FİRMA SPONSOR OLDU
Şarkıcı Yılmaz Morgül, sözleri Ercan Saatçi'ye, bestesi ise Ufuk Yıldırım'a ait 'sana Ben Ömrümü Verdim adlı yeni şarkısına klip çekti. Klibin en dikkat çeken detayı ise Morgül'ün parıltılı gümüş rengi smokini oldu. Tasarımcı Timuçin Denizmen'in klip için hazırladığı, değerli taşlardan oluşan smokin, ayakkabı ve mikrofon'un değerinin 75 bin dolar yani yaklaşık olarak 410 bin TL olduğu ve klibe Dubaili bir mücevher firmasının sponsor olduğu söyleniyor.
YORUMLAR (27)
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sabah tv yi kıracaltım yeminle yani nasıl kendini beğenmiş yelize nasıl hakaret etti kadın saf telefonda olduğu için anlamadı çok ayıp.sanatçı sıfatı yok kendisindeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu adam da ilk çıktığı zamandan sonra evrim geçirdi.hem fiziki hem karakter olarak..Söylediği şarkıların adamı değil..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kendini yetiştirememiş.biraz sesi olan ortalıkta sanatçı diye geziyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ülkem adına utandım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hiç kimse geçmişini unutmamalı.Sonunda hepimiz aynı yere gideceğiz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır