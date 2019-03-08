Yılmaz Morgül'den Yeni Şarkısı İçin 410 Bin TL'lik Kıyafet

Usta sanatçı Yılmaz Morgül, Sana Ben Ömrümü Verdim adlı yeni şarkısının klibi için 410 bin TL'lik bir kıyafet hazırlattı.

DUBAİLİ FİRMA SPONSOR OLDU

Şarkıcı Yılmaz Morgül, sözleri Ercan Saatçi'ye, bestesi ise Ufuk Yıldırım'a ait 'sana Ben Ömrümü Verdim adlı yeni şarkısına klip çekti. Klibin en dikkat çeken detayı ise Morgül'ün parıltılı gümüş rengi smokini oldu. Tasarımcı Timuçin Denizmen'in klip için hazırladığı, değerli taşlardan oluşan smokin, ayakkabı ve mikrofon'un değerinin 75 bin dolar yani yaklaşık olarak 410 bin TL olduğu ve klibe Dubaili bir mücevher firmasının sponsor olduğu söyleniyor.