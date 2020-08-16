Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti

Renkli kişiliğiyle bilinen Yılmaz Morgül, görenleri gülümsetecek bir harekete imza attı. Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti.

16.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:57

Konser için Amasya'da bulunan Yılmaz Morgül, trafikte gördüğü bir gelin arabasının önüne kendini attı.

BİRLİKTE OYUN OYNADI

Gelin ve damadı araçtan indiren Morgül, bir süre onlarla birlikte oynadı. Renkli kişiliği ve esprileriyle bilinen ünlü sanatçının o anları çevredekiler tarafından kaydedilirken sosyal medyada da paylaşıldı.

Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı Güncel
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Dünya
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi Güncel
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Dünya
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Magazin
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ozan Güven Aamir Khan Hatice Çarpar Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Caner Erkin Metin Oktay Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Akdeniz
Şu an buradasınız: Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 15:02:20. #1.15#
title