Yılmaz: "Kadınlar hem toplumun hem ailenin temeli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yılmaz: "Kadınlar hem toplumun hem ailenin temeli"

08.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:19
Yılmaz:

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir" dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir" dedi.

Kazım Yılmaz, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yaptığı açıklama ile kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Borsa Başkanı Yılmaz, "Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur, eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Kadınlarını dışlayan, ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemezler. Kadınlarımızın hayata daha çok katılmaları için onlara yeterince fırsat tanımalı ve önlerini açmalıyız. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Bu vesileyle başta eşim ve kızlarım olmak üzere, varlıklarıyla yaşamlarımızın her anına anlam katan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu güzel bir dünya kurabilme dileğiyle, Türkiye'de ve dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Hande Soral Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılmaz: "Kadınlar hem toplumun hem ailenin temeli" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:20:20. #1.16#
title