Yılmaz, Güven Tazeledi
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Yılmaz, Güven Tazeledi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, yeniden başkan seçildi.

Yılmaz, Güven Tazeledi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, yeniden başkan seçildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu'nu yaptı. Genel Kurulda mevcut Başkan Necati Yılmaz tek liste ile tekrar başkan oldu. Yılmaz'ın yönetim kurulu asil listesi, Ferhat Yeşilyurt, Bayram Yılmaz, Arslan Şahin ve Mustafa Altıkatoğlu'dan oluştu.

Güven tazeleyen Yılmaz, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da dernek üyelerine en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti. - SAMSUN

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