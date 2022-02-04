Yılmaz Güney sözleri, Yılmaz Güney aşk ve adaletle ilgili sözleri nelerdir?

Yılmaz Güney halkın ve garibanın sesi olmuş bu özelliği sayesinde halk onu bağrına basmıştır. Halk tarafından bu kadar sevilmeyi başaran Yılmaz Güney söylemiş olduğu sözlerle de halk üzerinde etkiler bırakmıştır. Biz de bu yazımızda Yılmaz Güney sözleri nelerdir? Yılmaz Güney'in aşk ve adaletle ilgili söylediği sözler nelerdir? sorusuna cevap verdik. İşte detaylar.

YILMAZ GÜNEY SÖZLERİ

-Bir köpeğin dostluğu, bir dostun köpekliğinden iyidir.

-Kızdığım zaman değil sustuğum zaman bitmiştir.

-Bazıları çok fakir… Düşünsenize, sadece paraları var.

- Adam olmak bir gruba sahip olmak değil bir duruşa sahip olmaktır.

-Çekilmez olan hayat mı, yoksa hayatı yaşanmaz hale getiren insanlar mı?

-Dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığımız bir insanın gözyaşı biIe içimizi parçaIadı. KediIere ağIadık, kuşIarın yasını tuttuk.

-Kimin gerçeği olursan ol artık benim hayalim bile değilsin.

-Önce hep iyi niyetimden kaybettim. Sonra iyi niyetimi de kaybettim.

-Bazen bir yumrukta yıkacak kadar güçlü, bazen bir serçe kadar güçsüzsem bir nedeni vardır.

- Geldiğin yeri unutursan gideceğin yolda kaybolursun.

-Bir kıvılcım düşer önce, Büyür yavaş yavaş, Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş... Dolduramaz boşluğunu ne ana, ne kardaş, Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş…

-Ben kimsenin canını yakmadım; onIar benim ateş oIduğumu biIe biIe geIdiIer.

-Dostluğu ve sevgiyi, yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim onlarla birlikte büyüsün bütün dünyayı sarsın diye.

-Babam dünyanın en güçlü adamıydı. Bir ekmeği hepimize bölebiliyordu.

-Pardösüsü oIanIar kışı özIerdi. Ekmeği oIanIar akşamı, uykusu oIanIar geceyi bekIerdi. ÖIüm beni çağırıyor.

-Bizim parasızlıktan kesemediğimiz sakalımız serseriye moda olmuş.

-Dalından düşen yaprak, rüzgarın oyuncağı olur.

YILMAZ GÜNEY AŞK SÖZLERİ

-Unutmak zaman ister demiştim, yanılmışım. Zaman değil yürek istiyormuş. O da sende kaldı.

-Hayat bize mutlu olma şansı vermedi sevgili, biz kendimizden başka herkesin üzüntüsünü üzüntümüz acısını acımız yaptık.

-İçimi yalayıp geçen hüzün geride mutlu düşler bırakıyor sevgili.

-Hadi takas edelim bir şeylerimizi. Mesela gülüşünden ver ömrümden al.

-Erkek adam, vakit geçireceğine değil, ömür geçireceğine hayatını verir.

-Ben en azından katilimi tanıyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte, kim vurduya gideceksin.

-Rakıyı gören suyu, kadını gören yatağı arar olmuş! Ne içmesini bilen var, nede sevmesini.

- İdam sehpasında bir mahkûm yaşamayı ne kadar çok istiyorsa; ben de seni o kadar çok seviyorum.

-Her mutlu adamın yanında, gülen bir kadın vardır.

-Damla, damla sevgili.

Bir gün akıp gideceğiz hayata.

Duvarlar yıkılacak, açılacak bütün kapılar bilesin.

Benim yüreğim sensin şimdi, seni vurur durur.

Ve yine damla, damla çoğalıyorsun içimde.

YILMAZ GÜNEY ADALET VE DEVRİM SÖZLERİ

-Arkadaşlar! Dışarı da bir şeyler oluyor farkında mısınız? Uykuda olanları sarsın, uyandırın. Herkese söyleyin, yakında ışıklar kesilebilir. Karanlıkta ne yapacaksınız?

-Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa o toplum, için için çürümeye başlar.

-Bir köle olarak yaşamaktansa, özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir.

-Ben bir kavga adamıyım. Sinemam da bir kavganın, haIkımın kurtuIuş kavgasının sinemasıdır.

-Ülkemden ayrılışım, özgür olmak, yaşamak istediğimden ötürü değil, özgürlük ve demokrasi kavgasına daha etkin ve aktif bir biçimde katılabilmek içindir.

-Zulme dayalı tüm saltanatlar yıkılacaktır! Sen babanın oğluysan bende Allah'ın kuluyum.

-Biz de bilirdik sevgiliye karanfil almasını, lâkin aç idik, yedik karanfil parasını.

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