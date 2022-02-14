Yılmaz Erdoğan 'Münaşaka' İle Türkiye Turnesine Çıkıyor
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Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, tek kişilik gösterisi "Münaşaka" ile Türkiye Turnesi'ne çıkıyor!
Münaşaka Geliyor!
BKM Mutfak ve Globe Live organizasyonunda düzenlenen ve sabırsızlıkla beklenen oyun seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor.
3 Yıllık Aradan Sonra
Yılmaz Erdoğan'ın gündemden ele aldığı konular ve her biri birbirinden keyifli yeni anektodlarla zenginleşen gösterisi seyirciyi 2,5 saatlik bir kahkaha tufanına davet ediyor.
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