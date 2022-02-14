Yılmaz Erdoğan 'Münaşaka' İle Türkiye Turnesine Çıkıyor

Münaşaka Geliyor!

BKM Mutfak ve Globe Live organizasyonunda düzenlenen ve sabırsızlıkla beklenen oyun seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor.

3 Yıllık Aradan Sonra

Yılmaz Erdoğan'ın gündemden ele aldığı konular ve her biri birbirinden keyifli yeni anektodlarla zenginleşen gösterisi seyirciyi 2,5 saatlik bir kahkaha tufanına davet ediyor.

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