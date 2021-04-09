Yılmaz Erdoğan: Keşke kadınlar arasında da bir kavuk olsa
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Yılmaz Erdoğan: Keşke kadınlar arasında da bir kavuk olsa

Hürriyet - Haberler | Magazin
Yılmaz Erdoğan: Keşke kadınlar arasında da bir kavuk olsa

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı tiyatro oyunundan yola çıkılarak filme uyarlanan "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü" bir dijital platformda gösterime girdi.

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı tiyatro oyunundan yola çıkılarak filme uyarlanan "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü" bir dijital platformda gösterime girdi. Öncesinde dijital gala düzenlendi.

Başrollerinde Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan, Atakan Çelik, Merve Dizdar, Devrim Yakut, Ushan Çakır, Bülent Çolak ve Engin Alkan gibi isimlerin bulunduğu filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu.

Dijital galanın açılışını KorayCandemir ve Harun Tekin'in yaparken hemen ardından Gaye Su Akyol, film için yazdığı özel şarkıyı seslendirdi. Ecem Erkek ve Yılmaz Erdoğan bir sohbet gerçekleştirdi.

Erdoğan, "25 yıllık bir hikaye bu. Asker kışlasında yazdığım öykünün buralara gelmesi heyecan verici. Daha önce bu rolü oynayan Demet Akbağ ve muhteşem ekibe selam olsun. Keşke kadınlar arasında da bir kavuk olsa... Ecem, umarım sen de başka bir arkadaşa 20 yıl sonra bu rolü devredersin. Ecem dünyanın en komik olmayan en komiği" dedi.

Ecem Erkek ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Metni o kadar seviyorum ki sarılasım geliyor. İçinde bulunduğumdan dolayı da büyük gurur duyuyorum. İlk sinema filmim. Bu film, özellikle kız çocuklarına gelsin."

Kaynak: Hürriyet

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