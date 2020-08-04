Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, oğlu ve kardeşiyle tatile çıktı. Ancak Erdoğan'ın kaldığı otelde 2 yıl önce tek celsede boşandığı Belçim Bilgin'in ve sevgilisi de tatil yapıyor. Eski eşlerin aynı otelde tatil yapması ise kafaları karıştırdı.

Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile bir süredir tatil yaptığı Alaçatı'ya gitti. Hatta eski eşler şimdilerde aynı otelde kalıyor.

ESKİ EŞLER AYNI OTELDE

Sabah'ta yer alan habere göre: Yılmaz Erdoğan olu ve kardeşiyle birlikte tatil yapmak için Alaçatı'ya gitti. Hatta Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otelde konaklıyor. Diğer tatilciler, Bilgin'in sevgilisi yanındayken eski eşi ve oğlunun aynı otelde tatil yapmasını garipsedi.

12 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

2006 yılında dünya evine giren Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2018 yılında 12 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı. Çiftin Rodin adını verdikleri bir oğlu var.