Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri sürüyor
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Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri sürüyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başlayan gurbetçilerin Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başlayan gurbetçilerin Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Türkiye'ye girişte bazı gurbetçiler sevinç gözyaşı dökerken, bazıları da Mehter Marşı'nın yükseldiği otomobillerinde Türk bayrağı açıyor.

Almanya'dan Ahmet Ademoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük sevinçle Türkiye'ye giriş yaptıklarını belirtti.

Ülkeden uzak kalmanın verdiği özlemi anlatmanın çok zor olduğunu ifade eden Ademoğlu, "Allah'a hamdolsun Rabb'im bizi memleketimize kavuşturdu. Minaremizi, camimizi, bayrağımızı görünce gururla girdik Türkiye'ye." diye konuştu.

Ademoğlu, ülkelerinde huzurlu ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Adem Uçar ise Türkiye hasretlerinin sona erdiğini ve ana vatana giriş yaptıklarını söyledi.

Türkiye'ye geldikleri her zaman mutluluk duyduklarını dile getiren Uçar, "Senede bir sefer gelebiliyoruz. Buraya geldiğimizde eve gelmiş gibi mutlu oluyoruz. Sınırdan geçerken gözlerimiz doluyor." dedi.

Mustafa Baş ise Türkiye'ye gelmenin gururu ve huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Her yıl büyük mutlulukla Türkiye'ye giriş yaptıklarını anlatan Baş, dönüş yolunda ise büyük hüzün yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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