Yılların Eskitemediği Efsane Dizi Friends, Netflix'ten Kaldırıldı

Friends dizisi yıllara meydan okuyan, bitişinin üstünden uzun yıllar geçse de başarısını devam ettirebilen nadir komedi dizilerinden. Öyle ki gelmiş geçmiş en iyi komedi dizilerinden biri olan How I Met Your Mother dizisinde bile birçok Friends göndermesi mevcut. Bugün verilen bilgilere göre zamanında Warner Bros. tarafından yapılan Friends'in, Netflix ile olan anlaşması sonlandırıldı. Dizi, 2020 yılında yayın hayatına başlaması beklenen WarnerMedia'nın yeni yayın platformu HBO Max üzerinden yayınlanacak.

HBO Max'in yaklaşık 10.000 saatlik içeriğe sahip olacağı söyleniyor. Platformda HBO tarafından yapılan tüm içerikler ve seçili WarnerMedia içerikleri olacak. Bu arada platformda eskiden CW üzerinde yayınlanmış, Netflix'le geçici anlaşma yapılmış tüm içerikler yer alacak. Bu içerikler arasında Crazy Rich Asians ve Fresh Prince of Bel-Air gibi film ve televizyon programları var. Aynı zamanda HBO Max'in bünyesinde Reese Witherspoon ve Greg Berlanti'nin yapımcılığını üstleneceği orijinal filmler de olacak.

Friends'in Netflix'ten ayrılacağının açıklaması yapıldığında Netflix, diziye duygusal bir tweet ile veda etti. Tweet'te belirtilene göre Friends, yalnızca ABD'de Netflix'ten kaldırılacak. Yani Avrupa gibi diğer bölgelerde hâlâ erişime açık kalabilir. Bu konuda WarnerMedia'nın nasıl bir politika izleyeceği henüz bilinmiyor.