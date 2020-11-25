Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi
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Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi

25.11.2020 09:32 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:11

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindirici gelişmeler yaşandı.

Yıllardır tedavisine gözlerden uzak devam edilen Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, sunucunun sağlık durumu hakkında çok kritik bir gelişmenin olduğunu ve olumlu yönde değişimlerin başladığını söyledi.

"GÖZLERİYLE İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI"

Müjdeli haberi Sabah'taki köşesinde duyuran Yüksel Altuğ, şunları söyledi: "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş.

Demiş ki: 'Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.'"

Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi
Haber Yorumları (8)
HAKAN ARSLAN: Kenan Işık'' ın iyi olması sağlığına kavuşması Ülkemizde ki tüm insanların son kararıdır. Allah şifa verir inşallah.
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CENGAVER AKP Lİ: adam ülkenin son durumunu görünce uyandığına bin pişman olacak kesinlikle
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KORONA: hayır şimdi ne dicez adama
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