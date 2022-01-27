Yıllardır gözü gibi baktığı klasiklerini görücüye çıkardı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de yaşayan klasik otomobil tutkunu adam, yıllar içerisinde ilk sahiplerinden satın aldığı 11 adet klasik otomobili görücüye çıkardı. Klasik otomobillerin arasında Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in ilk albümünü çıkardıktan sonra babası Fikret Besen'e aldığı ve Fikret Besen'in vefatına kadar kullandığı 1979 model otomobil de var.

Osmaniye'de yaşayan Mustafa Ataşer, Mustafa Bey isimli bir yakını ile birlikte yıllar içerisinde ilk sahiplerinden satın aldıkları ve bakımını yaptıkları klasik otomobillerden oluşan bir koleksiyon oluşturdular. Tutkunu olduğu klasik otomobiller arasında tanınmış markaların 1972 modelinden 1996 modeline kadar otomobillerin olduğu 11 klasik otomobili Osmaniye'de görücüye çıkaran Mustafa Ataşer, otomobilleri kendisinden daha iyi bakabilecek ve değer verecek birileri çıkarsa satabileceğini de söyledi.

11 klasik otomobilin arasında en dikkat çekici olan ise Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in ilk albümünü çıkardıktan sonra babası Fikret Besen'e hediye olarak aldığı 1979 model Ford Taunus marka otomobil. Fikret Besen bu otomobilin ilk sahibi ve vefatına kadar oğlunun aldığı otomobili kullanmış. Klasik otomobil tutkunu Mustafa Ataşer, kendisinde bulunan bu otomobillerin tamamımın bir hikayesi olduğunu belirterek, "Zaten bu klasiklere değer katan hikayeleridir. Biz Mustafa Bey ile Osmaniye'de uzun yıllardır bu otomobilleri topluyoruz. Bu araçlarımızın hepsi ilk sahibinden, Arabalarımızın fazla olmasından ve artık çok ilgilenemediğimiz otomobilleri hem görücüye hem satılığa çıkardık. Aralarında 1972 model var 1976 model olan var. ve tamamen ilk sahibinden ve hepsi orijinal otomobiller. Umarım alıcıları çıkar. Bizim gözümüz gibi baktığımız bu araçlar yeni sahiplerinde daha mutlu olurlar" şeklinde konuştu. - OSMANİYE