YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yıllarca yağmur duası için çıkılan mezar yalnız kaldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi sakinlerinin yüz yıllardır yağmur duası için çıktıkları tepede bulunan Sinan Dede isimli bir şehide ait olduğuna inanılan mezar tek başına kaldı

Herhangi bir kaynakta izine rastlanılmayan Sinan Dede mezarı, boyutuyla ve ıslak takunyalarıyla da dikkat çekiyor

MANİSA - Manisa'da yüz yıllar boyunca yağmur duası için çıkılan ve şehit olduğuna inanılan Sinan Dede isimli zatın mezarının bulunduğu alan ilgi bekliyor. Yol çalışması sonrası her iki taraftan da istinat duvarının üzerinde kalan ve ulaşımın sağlanamadığı mezar için mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesinin eski sakinlerinin en uğrak yerlerinden birisi olan Sinan Dede isimli zatın mezarına ulaşımın kapanması üzerine mezar ziyareti yapamadıklarını belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki zatın mezarında bulunan takunyaların hikayesi ise mahalle sakinleri tarafından kulaktan kulağa anlatılmaya devam ediyor. Kurak geçen yıllarda yağmur duası için ziyaret edilen mezarın çevresindeki derin çukurların hazine arayan defineciler tarafından kazıldığı düşünülürken Sinan Dede isimli zatın Kurtuluş Savaşı veya daha eski bir savaşta şehit olduğuna inanılıyor.

Islak takunyaların hikayesi

İstinat duvarının üzerine dayadığı seyyar merdiven ile Sinan Dede'nin mezarını ziyaret edip dua eden mahalle sakinlerinden Ahmet Akbaba, "Benim eşim Bozköylü bu yöreli. eşim, kayınpederim, kayınvalidem ve eskilerden duyduğumuza göre bu zatın bir savaşta şehit olduğu söyleniyor. Eskilerden 50 sene önce köy halkı yağmur duasına çıkacağı zaman buraya gelip dua ederlermiş. Bildiğim kadarıyla savaşmış ve şehit olduğu söyleniyor. Bu savaş Kurtuluş Savaşı mıdır yoksa başka savaşlar mıdır bilmiyorum. Savaş şehidi olduğu söyleniyor. Mezardaki tarih bizi yanılttı. Bu mezarla ilgilenen adamın oğluyla konuştuk mezarı kendilerinin bu hale getirdiği söyledi üzerindeki tarihte bu yüzden bizi yanılttı. 633 tarihine bir anlam veremedik. Eskilerden duyduğumuza göre sabah namazına gelen herkes, büyüklerimiz anlatıyor. Sabah namazına geldiklerinde ıslak bir çift takunya buluyorlarmış. Ama kimse birinin geldiğini görmüyormuş. Halk arasında Sinan Dede'nin camiye giderek gece namazı kıldığını söyleyenler var. Bu şekilde inanıyorlar" dedi.