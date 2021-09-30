Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın yakın kurmayları arasında yer alan ve Trump'ın üçüncü Beyaz Saray basın sözcüsü olarak görev yapan ve aynı zamanda First Lady Melania Trump'ın da özel kalem müdürü olan Stephanie Grisham, o dönemde yaşadıklarını kaleme aldı.

ERDOĞAN İLE TRUMP ARASINDAKİ BİR GÖRÜŞMEYE DE YER VERDİ

Gelecek hafta yayına çıkacak, "I'll Take Your Questions Now" (Şimdi Sizin Sorunuzu Alıyorum) isimli kitapta Grisham, Trump döneminde yaşanan skandalları ve dedikoduları merceğine alıyor. Trump'ın diğer dünya liderleriyle "ilginç" anlarını ve onlar hakkındaki görüşlerinin yer aldığı kitapta, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen bir görüşme de yer alıyor.

"GECEYARISI EKPRESİNİ İZLEYEN VAR MI?"

Kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetiyle bir araya gelen Trump'ın bir anda durduk yere, "Burada Geceyarısı Ekspresi filmini izleyen biri var mı" diye sorduğu ortaya çıktı. Trump'ın daha sonra, "O sizin için biraz kötü bir film" diye sözlerine devam ettiğini aktaran Grisham, Türkiye heyetinden bir tepki ya da reaksiyon gelmediğini söylerken o anda toplantıda soğuk rüzgarların estiği öğrenildi.

"HEYETTEN ÇOK AZ GERİ DÖNÜŞ OLDU"

Grisham, "Heyetten çok az geri dönüş oldu. Belki birkaç kibar kıkırdamalar oldu ve daha sonra görüşme sanki ABD'nin başkanı ağzından bunu yumurtlamamış gibi kaldığı yerden devam etti" yorumunu yaptı.

GECEYARISI EKSPRESİ FİLMİNİN KONUSU

Ünlü yönetmen Alan Parker'ın yönettiği Gece Yarısı Ekspresi'nde, Türkiye'de hapsedilen Amerikalı bir vatandaşın hapishanede yaşadığı şiddete yer veriliyor. Filmin senaristi Oliver Stone ise, daha sonra olayları fazlaca dramatize ettiğini söyleyerek özür diledi.

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