Yıllar sonra okulunu tamamlayıp göreve başlayan doktor, koronavirüse yenik düştü
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Yıllar sonra okulunu tamamlayıp göreve başlayan doktor, koronavirüse yenik düştü

05.12.2020 00:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 01:08

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönen, mezun olduktan sonra Mayıs 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, yeni tip koronavirüs nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

Dr. Çetin'in vefatı, hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Hastanenin başsağlığı paylaşımında, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin özverili çalışanlarından Acil Servis Hekimlerimizden Dr. Adnan Çetin, 39 gündür mücadele verdiği Kovid-19'a yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil niyaz ediyor, sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"İNSANLARA YARDIM ETMESİ İÇİN ALLAH BU ZAMANI BEKLEDİ"

Çetin'in kızı Afra Sevde Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yaşamayı seven, kendisinden "İyi insan" diye bahsedilen, azimli, enerjik ve yardımsever biri olduğunu anlattı.

Babasının yıllar sonra okulunu bitirdiğine işaret eden Çetin, şöyle konuştu: "Hayatı çok zorluklarla geçti. Tıp fakültesini bırakma evresinden sonra her türlü işi yaptı. 6 ay sadece doktorluk yapabildi. Kovid-19 olduğunu İzmir'de öğrendi. Hafta sonu için İzmir'e gelmişti. Buraya geldiği gün semptomları başladığı için test yapıldı. Bir hafta evde kaldı. Hastanede yoğun bakımda yattı. Zaten çok uzun süredir de entübeydi, vefat etti. Salgın zamanı atandı, resmen oradaki insanlara yardım etmesi için Allah bu zamanı bekledi. Senelerdir mezun olmayı bekliyordu ve salgına denk geldi. Koronavirüs de onu bizden aldı."

Çetin, dedesini de 3 ay önce koronavirüsten kaybettiklerini dile getirdi.

ARA VERDİĞİ EĞİTİMİNE 25 YIL SONRA DÖNMÜŞTÜ

Dr. Adnan Çetin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönmüş, mezun olduktan sonra 4 Mayıs 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde göreve başlamıştı. Çetin'in İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün vefat ettiği ve cenazesinin İzmir'de toprağa verildiği öğrenildi.

Yıllar sonra okulunu tamamlayıp göreve başlayan doktor, koronavirüse yenik düştü
Yıllar sonra okulunu tamamlayıp göreve başlayan doktor, koronavirüse yenik düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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