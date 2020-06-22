Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli olarak bilinen Gülşen Bubikoğlu, gençlik yıllarında verdiği bir pozu seneler sonra yeniden verdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Bubikoğlu'na beğeni yağdı.

22.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:43

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada paylaşım yaptı ve gündeme bomba gibi düştü.

Uzun bir süredir kameralardan uzak hayat süren usta oyuncu, güzelliğiyle genç kızlara meydan okumaya devam ediyor. Yıllar önce kırmızı bir gülle poz veren Bubikoğlu, aynı pozu yıllar sonra yeniden verdi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Bubikoğlu, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Usta ismin paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Haber Yorumları (4)
GÖRKEM İNCİ: hala güzel ve hoş kadın. . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
LAN İSMAİL: Hiç yaşlanmaz mı bu Gülşen Bubikoğlu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HİSTORİ: Şimdi bana kaybolan yıllarımı. . . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Magazin
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Magazin
Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Magazin
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Magazin
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Magazin
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Magazin
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi
Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi
Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı
Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı
17 yaşındaki genç kız, ünlü aktörün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti
17 yaşındaki genç kız, ünlü aktörün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum
Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Deniz Türüç Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Gaziantep
Şu an buradasınız: Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 16:16:07. #1.14#
title