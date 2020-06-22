Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli olarak bilinen Gülşen Bubikoğlu, gençlik yıllarında verdiği bir pozu seneler sonra yeniden verdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Bubikoğlu'na beğeni yağdı.

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada paylaşım yaptı ve gündeme bomba gibi düştü.

Uzun bir süredir kameralardan uzak hayat süren usta oyuncu, güzelliğiyle genç kızlara meydan okumaya devam ediyor. Yıllar önce kırmızı bir gülle poz veren Bubikoğlu, aynı pozu yıllar sonra yeniden verdi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Bubikoğlu, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Usta ismin paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.