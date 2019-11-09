Yıllar rekor denemesi heyecanını öldürmedi

09.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:27

Radyoda 9 gün 4 saat 5 dakika canlı yayında kalarak Türkiye rekoru kıran radyocu Ferhat Yıldırım, kendi rekorunu egale edip dünya rekoru denemesini 19 yıl aradan sonra yeniden yapmak istiyor.

'Kahyanın Günlüğü' adıyla program yapan Yıldırım, kendi rekorunu egale etmek için radyo programcılığına yeniden başladı. Yıldırım, "Kırşehir'de rekor denemem oldu. O dönemlerde radyolar teknoloji açısından yoksundu. Kaset ve kasetçalarlarla yayın yapıyorduk. O dönemlerde benimle birlikte 5-6 meslektaşımda denemede bulundu. Meslektaşlarım en fazla altı gün ayakta kalmışlardı. Ben Türkiye rekorunu 9 gün 4 saat 5 dakika ile kırdım" dedi.

PROGRAMCILIĞA BAŞLADIĞI HEYECANINI KAYBETMEDİ

1993 Yılında radyo programcılığına başladığı dönemdeki heyecanını koruduğunu ifade eden Yıldırım, "Bir heves ve heyecanla radyo programcılığına başladım. Daha sonra mesleği kendime ilke edindim. Radyo programcılığı her şeyim olmaya başladı"diye konuştu.

UYKUSUZ KALMA DÜNYA REKORU RANDY GARDNER'E (11 GÜN) İLE AİT

Uykusuz kalmayı 11 gün ile başaran Randy Gardner'ın rekorunu kırmak isteyen program yapımcısı Yıldırım, "96'lı yıllarda Danimarkalı bir radyo programcısı uykusuz kalarak dünya rekorunu kırmış ben ise 11 gün uykusuz kalan Randy Gardner'ın rekoruna da ulaşmak istiyorum. Ben 2000 yılında dünya rekorunu kıramadım ama Türkiye rekorunu kırdım. Teknoloji, sağlık ve şartlar o zamanlar iyi değildi. Zamanla eksiklerimi görme imkanına sahip oldum. İçimde rekor denemesi bir ukte olarak kaldı" ifadelerini kullandı.

2000'li yıllardaki rekor denemesinin ardından Yıldırım; Gümüşhane, Trabzon, Aydın, Konya ve Mardin'de programcılık görevlerinde bulunmuş.

(Enderhan Öz/İHA)

Kaynak: İHA