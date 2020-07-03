Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
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Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

Güzel oyuncu Burcu Biricik, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı yönündeki haberlerden bahsederken yıllar önce yaşadığı bir taciz olayından bahsetti. "Başına taciz gelmeyen kadın yoktur" diyen oyuncu, kendi başına gelen tacizden bağırabildiği için kurtulduğunu söyledi.

03.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:19

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekandan çıkarken basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, geçmişte yaşadığı bir taciz olayını anlattı.

"KADINA ŞİDDETİN HİÇBİRİ KABUL EDİLEMEZ"

Milliyet'te yer alan habere göre: Magazin gündemine bomba gibi düşen Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin sorulduğu oyuncu "Ben sadece bir yazı gördüm, olayı net olarak bilmiyorum, o yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Çok üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. Tekrar söylüyorum; bu olayın ne kadar gerçek olduğunu bilmeden konuşuyorum. Bir yandan da 'kadın olarak hiçbir şiddet kabul edilemez' demek istiyorum. Maalesef bir sürü kadınımız şiddete maruz kalıyor" dedi.

Yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

"BENİM DE YAŞADIĞIM CİNSEL TACİZLER VAR"

Oyuncu, muhabirlerin "Sizin başınıza böyle bir şiddet olayı geldi mi?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Gelmedi ama hepimiz bir şekilde tacize uğruyoruz; sözlü olsun, tensel ve temassal olsun. Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var. O an sesini çıkarabiliyorsun ya da çıkaramıyorsun maalesef. Her kadına sorun, başına gelmeyen yoktur; dolmuşta, metrobüste gelmiştir. Bu normalleştirilemeyen bir gerçek. Biz kimseyi taciz etmiyor ve şiddet göstermiyorsak, kimse de bize göstermeyecek. Bu çok korkunç bir zihniyet"

"BAĞIRIP İNSANLAR YARDIM İSTEDİM"

"Ben yaşadığımda o an bağırabilme ve insanlardan yardım isteme gücüm oldu. İnsanların bana yardım etme gücü oldu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah bir gün bu zihniyetimizden kurtuluruz."

Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Haber Yorumları (3)
GERÇEKÇİ: Ya gençler bu sapkın zihniyet yalnız erkeklerde var gibi lanse etmek cok komik kadınlarda fiziksel gücleri yetmediği için psikolojik duygusal her türlü şiddete meyilliler . . Bir de aldatılan kadınlar unutmasın sizi aldattıgı kişi de bir kadın o yüzden bunu düşünerek hareket edin bir kadın en büyük düşmanı hiç bir zaman erkek olamaz kesinlikle kadın olur iyi günler . . Şiddetin her türüne karşıyız. !!!
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SANSAR SELİM: ÇOK SİNSİ BİR ÇEKİCİLİĞİ VAR BU KADININ.
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COSMOS: türkiye burası
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