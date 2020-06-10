Yıllar önce hobisi olan 'hamak' şimdi geçim kaynağı oldu
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Yıllar önce hobisi olan 'hamak' şimdi geçim kaynağı oldu

Yıllar önce hobisi olan 'hamak' şimdi geçim kaynağı oldu 66 yaşındaki emekli öğretmen hayatını hamak örerek kazanıyor Uşak'ta 66 yaşındaki emekli öğretmen hamak yapıp satarak geçimini sağlıyor.

10.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:25

Yıllar önce hobisi olan 'hamak' şimdi geçim kaynağı oldu

66 yaşındaki emekli öğretmen hayatını hamak örerek kazanıyor

UŞAK - Uşak'ta 66 yaşındaki emekli öğretmen hamak yapıp satarak geçimini sağlıyor. Öğretmenlik yıllarında öğrendiği hamağı emek emek ören yaşlı adam yurdun dört bir yanından gelen talepleri karşılıyor.

Uşak'ta yaşayan Uğur Gökkaya (66), 23 yıl önce öğretmenlikten emekli oldu. Gökkaya'nın öğretmenlik yıllarında gittiği bir kursta öğrendiği ve hobi amaçlı yaptığı hamak, şimdi ise geçim kaynağını oluşturuyor. Gökkaya, parklarda veya yol kenarlarına giderek tamamen el emeği ördüğü hamağı yaklaşık 6 ile 7 saatte bitiriyor. Görenlerin ilgisini çeken Gökkaya, hamağı yalnızca yaz aylarında yaptığını belirterek ilerleyen yaşına rağmen çalışmaktan geri kalmayacağını dile getirdi.

"Zamanımı hamak örerek geçiriyorum"

Hamak yapmaya başladığı zamanı anlatan ve hamağın zaman geçtikçe geçim kaynağı haline geldiğini kaydeden Uğur Gökkaya şunları söyledi:

"1984 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı 8 yıllık ilköğretim okullarını açmaya karar verdi. Bu okullarda İş Teknik Eğitimi diye ders koyuldu. Bu dersin okulundan yetişmiş öğretmeni yoktu. Kurslara katıldım ve hamak yapmayı o dönemde öğrendim. Öğretmenlik yıllarımda sevdiğim eşime ve dostuma hediye olarak yapıyordum, ticaretini düşünmüyordum. Ama emekli olduktan sonra 2003 yılında örmeye başladım. Şu anda da başka bir işim yok, zamanımı hamak örüp satarak geçiriyorum."

"4 ayda 250 adet satıyorum"

Hamak örmenin zahmetli bir iş olduğunu ancak sevdiğini belirten Gökkaya, "Bu hamak yılda 4 ayda satılıyor, diğer 8 ayda talep olmuyor. Bu zamanda 250 adet hamağı satıyorum. Bunun yanı sıra Antalya, Kocaeli gibi yerlerden isteyenler var, toptan gönderiyorum. Zahmetli bir iş, bir hamak ortalama 6 7 saat sürüyor" şeklinde konuştu.

Yıllar önce hobisi olan 'hamak' şimdi geçim kaynağı oldu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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