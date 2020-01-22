Yılkı atları için doğaya 2 ton yem bıraktılar

22.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:08

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk ve beraberindekiler yılkı atlarına yem bıraktılar.



Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köyü mevkiinde karlı dağlarda yaşam mücadelesi veren yılkı atlarına gerçekleşen yemleme çalışması zor arazi şartlarında yapıldı. Yılkı atları ve yaban hayatına yemleme çalışmalarına; Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Can, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yiğit, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Keskin ve bir grup vatandaş katıldı. Traktörlere yüklenen 2 tonluk kuru ot ve saman balyası yılkı atalarının geçiş güzergahlarına bırakıldı.



Yemleme esnasında 4 ayrı noktada 50 den fazla yılkı atı görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA