Yılkı atları cep telefonu ile görüntülendi
22.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:28
Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Suluova Şefliği ekipleri yılkı atlarını görüntüledi.
Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Suluova Şefliği ekipleri yılkı atlarını görüntüledi.
Ormancılık çalışmaları için Akdağ Seyfe Çakmakbeli mevkisinde çalışmalarını sürdüren ekiplerin kamerasına yılkı atları takıldı.
Yılkı atlarını gören ekipler cep telefonu ile atları görüntüledi. Görüntüde atların sürüler halinde ve kar altında dolaştıkları görülüyor.
Yılkı atları, tabiatta serbest dolaşan yabani atlar olarak biliniyor. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı