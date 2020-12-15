YILIN OLAYLARI 2020
ESKİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN HAYATINI KAYBETTİ Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in açıklamaları (Arşiv) TBMM'de tören alanından görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve taziyede bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve taziyede...
ESKİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN HAYATINI KAYBETTİ
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in açıklamaları (Arşiv)
TBMM'de tören alanından görüntüler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve taziyede bulunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve taziyede bulunması
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi ve taziyede bulunması
Zeki Ergezenin naaşının getirilmesi
Dua edilmesi
Zeki Ergezenin naaşının götürülmesi
Ergezen Camisi önünde cenaze namazı kılınması
İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua okuması
Eski Bakan Ergezen'in cenazesi mezarlığa götürülmesi
KONYA ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI
Konya Şehir Hastanesi tanıtım filmi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Açılışın yapılması kurdele kesilmesi
YERLİ KOVİD-19 AŞISINDA İNSAN ÜZERİNDE DENEME AŞAMASINA GEÇİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunması
Yerli aşı çalışmalarından görüntüler
Bakan Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi vermesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen vefat etti (2 Ekim)
ANKARA - Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen Ankara'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında vefat etti.
Konya Şehir Hastanesi açıldı (2 Ekim)
KONYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan Konya Şehir Hastanesi; 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet verecek.
Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi (3 Ekim)
İSTANBUL - Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile ilgili yerli aşı çalışmasının yürütüldüğü Tekirdağ'daki laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı