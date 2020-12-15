YILIN OLAYLARI 2020

ESKİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN HAYATINI KAYBETTİ Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in açıklamaları (Arşiv) TBMM'de tören alanından görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve taziyede bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve taziyede...