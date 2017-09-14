Yılın Komedisi Çok Yakında Vizyonda

Yapımcılığını Hamdi Bor'un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda usta isim Muharrem Özabat, senaryo Hasan Aliyev, ve filmin müziği usta isim Yıldıray Gürgen imzası taşıyor. Azerbaycan ve Türkiye'de aynı anda gösterime girecek olan yılın komedisi Aşka Geldik'te başrolleri ise; usta oyuncular Metin Yıldız ve Şener Kökkaya paylaşıyor.

Türkiye'nin uzak ve ücra bir köyünde, teknolojiden yoksun sakin bir hayat süren, dünyadaki tüm olaylardan uzak, kendi halinde küçük bir köye bir an da gelen bir haberle olaylar silsilesinin başladığı ve kahkaha tufanına dönüşen muhteşem komediye hazır olun.

Azerbaycan'ın en ünlü komedyeni Ferda Xudaverdiyav'ın da oynadığı Aşka Geldik filminde, usta oyuncular Yakup Yavru, Abdullah Şahin, Ali Tutal, Hüseyin Elmalıpınar ve şarkıcı Faruk K' da yer alıyor.