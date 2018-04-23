Yılın İlk Sergisi Lalahan'da Açıldı

2017-2018 eğitim öğretim yılını yüzlerce kursiyerle tamamlayan Mamak Belediyesi aile merkezleri kursiyerlerinin eserleri görücüye çıkmaya başladı. Yıl sonu sergisi için kapılarını ilk açan aile merkezi ise Lalahan Aile Merkezi oldu.

Lalahan Aile Merkezi'nda 450 kursiyerin çeşitli kurslarda yaptığı ve birbirinden iddialı ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi göz kamaştırdı. Açılışa Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, eşi Zeliha Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, başkan yardımcıları, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hanımların aile merkezlerinde sadece el işi öğrenmediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Burada farklı kültürlerle etkileşimde bulundukları için hayata bakış açıları değişiyor. Sosyalleşip birbirleriyle paylaşımda bulunuyorlar. Bu da bugün burada sergilenen ürünlerin çeşitliliğine yansıyor. Ayrıca kadınlarımız buradan öğrendikleriyle hem üretim yapıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor" dedi.

8 yıldır Lalahan Aile Merkezi'nde kursiyer olan Nesibe Üçüncükarakaya, "Burada mefruşat bölümünün bütün inceliklerini öğrenme şansı yakaladım. Kursta öğrendiklerim sayesinde vatandaşlardan da sipariş almaya başladım. Böylelikle ev ekonomisine katkıda bulunabiliyorum. Ev hanımlarına tavsiyem burada bir şeylerle uğraşmak, sosyal hayatta aktif olmak birçok konuda bakış açınızı değiştiriyor. Bizlere böyle bir imkanı sunan Mamak Belediye Başkanımız Mesut Akgül'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Evimin dekoratif malzemelerini kendim yapıyorum"

Lalahan Aile Merkezi'nde bu yıl kursa başlayan Ebru Özkan ise, "Kısa sürede taş bebekten abajur yapımına kadar birçok şey öğrenme fırsatı yakaladım. Bu öğrendiklerim ile evimin dekoratif malzemelerini artık kendim yapıyorum. Arkadaşlarıma da dışarıdan hediyeler almak yerine kendi el emeğimi onlara hediye edebiliyorum" dedi. - ANKARA