Yılın Gündem Dizisi Hakan: Muhafız Yayınlandı! Hakan: Muhafız'ın Konusu Nedir?

İlk bölümü heyecanla beklenen fantastik yapım Hakan: Muhafız, bugün izleyici ile buluştu. Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan ve Okan Yalabık'ın baş rollerini üstlendiği dizinin konusu Netflix aboneleri için merak konusu oldu. Bir kitaptan uyarlanan Muhafız, IMDB puanıyla iyi bir giriş yaptı. Çekimleri sırasında gündemin üst sıralarından düşmeyen yapım hakkında birçok bilinmeyen nokta var. Peki Muhafız'ın bilinmeyenleri nelerdir?

10 BÖLÜM YAYINLANDI

Uzun zamandır beklenen dizi Netflix'in Sitesi'nde 10 bölüm olarak yayınlandı. Netflix'in ilk Türk Dizisi olan Hakan: Muhafız İngilizce, Yunanca, Arapça ve Türkçe alt yazı seçeneklerine sahip.

IMDB'DE (INTERNATİONAL MOVİE DATABASE) YÜKSEK PUAN

Muhafız, tüm ülke ve dönemlerin film, dizi ve televizyon şovlarının konuları ve puanlamasına sahip IMDB'yeoldukça yüksek bir puanla giriş yaptı. IMDB puanı 9.4 olan dizinin bunu devam ettirip ettiremeyeceğini merak konusu oldu.

KİTAPTAN ESİNLENİLDİ

Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan'ın baş rollerini paylaştığı ünlü dizi bir kitabın uyarlaması. Konusu N. İpek Gökdel'e aitKarakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesiadlı kitaptan esinlenildi.

HAKAN: MUHAFIZ'IN KONUSU

Hakan, babası ile hayatını sürdürmeye çalışan genç bir çocuktur. İstanbul Kapalı Çarşı'da babasının bir antika dükkanı vardır. Yaşadığı hayattan pek de hoşnut olmayan ve hep daha iyisini arzulayanHakan'ın babası ile birlikte çalıştığı dükkana bir müşteri gelir ve çok değerli bir gömlek aradığını söyler. Hakan bu gömleğin kendilerinde olduğunu söylemesine karşın, babası müşteriyi reddederek geri gönderir.

Günün sonunda hayallerini gerçekleştirmek isteyen Hakan, müşterinin istediği gömleği gizlice dükkandan babasından habersiz alır. Tam satış gerçekleşecekken babası gelir fakat işler hiç de umduğu gibi gitmez.Kimliği belirsiz kişiler bulundukları mekana baskın yapıp babasını yaralar. Babası, bir hastane yerine adresini verdiği bildiği bireczaneye gitmekister. Üvey babasının uğrunda canını vermeyi göze aldığı bu gömlek, yeni maceralara bir işarettir.

KİTABA YOĞUN İLGİ

Dizi projesinden önce baskısı bulunamayan kitap, daha sonra başka bir yayın evinin yayın haklarını satın almasıyla kitap yeniden basılmaya başladı.

FARKLI BİR YÖNETMEN DÜŞÜNÜLDÜ

Dünya'da The Protector olarak bilinen dizi başlamadan önce birçok iddiayla gündeme geldi. İddialar Netflix yönetiminin bazı sahneleri sevmediği, hatta Can Evrenol'un yerine farklı bir yönetmen düşündüğü, dizinin ek sahneler çekilmek üzere ertelendiğiyönündeydi. Ardından bu iddialar Evrenol tarafından reddedildi. İddianın hemen sonrasında yayın tarihi açıklandı.

İkinci sezonuna şimdiden onay gelen internet dizisi, iki sezonun aynı anda çekilmiş olabileceği ve sahnelerin eklenip çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

SEVİŞME SAHNESİYLE GÜNDEMDEYDİ

Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği fantastik ve tarihin sentezlendiği dizi, Çağatay Ulusoy ve Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahnesiyle gündeme gelmişti.