Yılın en iyileri yarışmasında İHA'ya 3 ödül Kayseri Gazeteciler Cemiyeti(KGC) tarafından düzenlenen 'Geleneksel Gazetecilik Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı(İHA) Muhabirleri 3 ödülü birden topladı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti(KGC) tarafından düzenlenen 'Geleneksel Gazetecilik Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı(İHA) Muhabirleri 3 ödülü birden topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen ödül törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri Baki Ersoy, İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KGC Başkanı Veli Altınkaya ve gazeteciler katıldı.

Düzenlenen yarışmada İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hamza Uğur Erdoğan fotoğraf dalında birinci olurken, Turan Bulut da yine fotoğraf dalında ikincilik ödülünü aldı. Görüntülü haber dalında ise yine İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ali Göç ikincilik ödülünü aldı. Yarışmada dereceye giren gazetecilere protokol üyeleri tarafından plaket ve altınları takdim edildi.

Kayseri'nin medya tarihi açısından öneminin 200 yıl öncesine dayandığını söyleyen Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, "Kayseri'de ilk matbaa vilayetler kararnamesi ile beraber 1909 yılında valiliğe yakın bir yerde kurulmuş. İlk gazete de 29 Ağustos 1910 yılında yine maarif encümeni adına Erciyes adıyla 1910 yılında yayınlanmaya başlamış. Kayseri basın tarihine bu açıdan baktığımızda 110 yıllık bir mazisi var ama biliyorsunuz ki Kayseri çok zengin ve kadim bir şehir. 1825 yılında bugün Talasımızın bir mahallesi olan Zincidere'de azınlıkların matbaa kurduğu hatta o tarihte Avrupa'da yayınlanmış 100 klasiğin Zincidere'de basıldığını biliyoruz. Bir gazete ve ya dergi yok ama matbaacılık olarak bu şehrin 200 yıla yakın bir tarihi var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA