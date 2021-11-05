Yılın En İyi Yapı Mimarlık Şirketi ödülü sahibini buldu

İSTANBUL (DHA) - Gelenekselleşen Moon Life Ödülleri'nin bu yılki töreni de gerçekleşti. Crown Plaza İstanbul Florya Otel'in ev sahipliği yaptığı geceye, aralarında 'Yılın En İyi Yapı Mimarlık Şirketi' ödülünü alan Birge Yapı Mimarlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Numan Emek'in de bulunduğu pek çok bilinen isim katıldı.

Aylık yaşam cemiyet ve magazin dergisi Moon Life tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen geleneksel Moon Life Ödülleri'nin töreni Crown Plaza İstanbul Florya Otel'de gerçekleştirildi. Gülben Ergen ve Ozan Doğulu'nun sahne aldığı ödül törenine; iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından birçok isim de katıldı. 4 kategoride ödül sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Buket Aydın'ın üstlendiği törende, 'Yılın En İyi Yapı Mimarlık Şirketi' ödülüne, Birge Yapı Mimarlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Numan Emek layık görüldü.

"MİSYONUMUZ DOĞAYA UYUMLU PROJELER ÜRETMEK"

Türkiye'de ve dünyada inşa ettikleri projelerin yanı sıra, doğayla uyumlu özel ahşap yapılarla adından sıkça söz ettirdiği belirtilen Birge Yapı Mimarlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Numan Emek konuya dair düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Projelerimizin ve yapılarımızın beğenilip takdir edilmesi ve bu denli önemli bir gecede ödüle layık görülmesi bizim için büyük bir gurur. 2019 ve 2020, yapı sektörü açısından zorlu geçti. Ancak bizim amacımız sadece konut üretmek değil. Misyonumuz geleceğe yön verecek ve doğayla uyumlu projeler üretmek fikirlerinde temelleniyor. Bu yüzden böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için gurur duyuyoruz."