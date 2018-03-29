Yılın Dev Projesi Set İçin Gün Sayıyor

Hazırlığı 1.5 yıl süren sinema filminde ,100 kişilik teknik ekip ve 2 binkişilik yardımcı oyuncu kullanılacak. Çekimleri Nisan ayında Adana, Mersin, Gaziantep, Kocaeli ve Körfez'de yapılacak olan filmin oyuncu kadrosunda; Kurtlar Vadisi dizisinde büyük beğeni toplayan Ümit Acar, Doğuş, Bülent Çetinaslan, Bilgehan Birincioğlu, Deniz Durmaz, Melda Arat, Erdal Bilingen, Batuhan Kocaman, Erkan Çelik, Seda Kement, Ali Kemal Aydın, Mehmet Emin Demirel, Muzaffer Demirel, Şenol İpek, Kemal Çam, Feride Hasimi, Hakan Kocaman ve Fatih Küçükgibi birçok ünlü isim yer alıyor. Çekimleri 8 hafta sürecek olan 'Hedef 2023' filmi bir MİT ajanının etrafında gelişen macera dolu olayları anlatıyor. Film ekibinden öğrenilen bilgiye göre dünyaca ünlü bir starın da filmde oynayacağı müjdesi verildi.

Yapımcılığını Esna Film Ahmet Kocaman'ın üstlendiği son teknik materyallerle çekilecek filmde SCI görselleri için Amerika'dan bir ekip Türkiye'ye gelecek. Hikayesi Ahmet Kocaman'a ait Hedef 2023 filminin konusuna gelince…

ALTIN ÇAĞ, YIL 2023…

Ülkenin en iyi gazetelerinden birinde çalışan Enes, yeni bir görev üstlenmiştir. 2023 yılına gelene dek Türkiye'de yaşanan zor günler hakkında bir yazı dizisi hazırlayacaktır. Enes araştırmalarına nereden başlayacağını bilemez halde, elindeki bazı materyaller sayesinde Agah ile tanışacaktır. Yıllardır kimseye anlatamadığı bildiklerini paylaşmaya karan veren Agah, ülkenin kaderini değiştiren isimleri; Emir, Sarp, Kaan ve Azra'yı herkesin bilmesi gerektiğine karar vermiştir. Filmde, Arakan'a kadar uzanan özel bir ekibin soluksuz macerası anlatılmaktadır.