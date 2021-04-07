Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı

Diğer / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı

Geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla'nın kalbini İlker Kaleli'ye kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 1 aydır birlikte oldukları konuşulan çiftten konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

Özel hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Sıla, geçtiğimiz sene Hazer Amani ile evlenmiş ancak çift, bu yılın başında boşanmıştı. Çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sıla hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

YILIN AŞK BOMBASI

Posta'da yer alan habere göre, geçtiğimiz aylar kısa süre oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan İlker Kaleli ile Sıla yeni bir aşka yelken açtı. Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.

Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişki hakkında taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşk yaşıyor
İlker Kaleli

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Geçen yıl ocak ayında nikah masasına oturan şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani çifti 18 Ocak 2021 tarihinde Bodrum'da boşanmıştı. Adliyeye gelen Sıla ve Hazer Amani'nin boşanma davası 15 dakika sürmüştü. Duruşmaya arkadaşıyla gelen Sıla, boşandıklarını açıklarken tek başına gelen Hazer Amani, "Söyleyecek bir şey yok" diyerek uzaklaşmıştı.

Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşk yaşıyor
Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çifti tek celsede boşandı
Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çifti tek celsede boşandı

Kaynak: Diğer / Ecem Altan

Baraj 34. Bölüm fragmanı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 33. bölüm izle
Baraj 34. Bölüm fragmanı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 33. bölüm izle
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Bahar Candan Berrak Tüzünataç
Spor Diego Erol Bulut Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:34:45. #1.15#
title