Yılın bombası: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor
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Yılın bombası: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

30.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:33

Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, 74 yaşındaki Ajda Pekkan ve 48 yaşındaki Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi. Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi.

Beyaz TV ekranlarında Arto Dalga ile Söylemezsem Olmaz programını sunan Seren Serengil, bugünkü yayında magazin gündemine bomba gibi düşecek bir aşk bombası patlattı.

HAKAN ALTUN VE AJDA PEKKAN AŞK YAŞIYOR

Ajda Pekkan'ın sevgilisinden ihanet gerekçesiyle ayrılmasıyla ilgili konuşan Seren Serengil, Süperstar hakkında yeni bir aşk iddiasında bulundu. Canlı yayında açıklama yapan Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Seren Serengil, "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.

Yılın aşk iddiası: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

"HAKAN VE AJDA ÇOK MUTLULAR"

Hakan Altun ile Ajda Pekkan 1 hafta önce birlikte sahne almışlardır. Pekkan ile sahne pozlarını Instagram hesabından Altun "Süper starımız canım Ajdacığımla birlikte şarkı söylemek bir rüya gibiydi. C¸ok güzel bir geceydi sonsuz teşekkürler" demişti. Bugün yayında bu konuya da değinen Seren Serengil, "Hakan Altun böyle pozlarını paylaşmaz. Bak Ajda Pekkan'la olan fotoğraflarını paylaşmış ve orada ne kadar mutlu" ifadelerini kullandı.

İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan'ın sahnedeki halleri...

Yılın aşk iddiası: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor
Yılın aşk iddiası: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor
Yılın bombası: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

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Haber Yorumları (23)
ÖNEMLİ DEGİL: yuh artik. .
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OBEN: her aşk bir gün mazi olur
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TAHTAKURUSU: yakışmışlar Allah mesut etsin
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