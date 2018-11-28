Yılın Aşk Bombası İddiası! Ahmet Hakan ile Asena Atalay Aşk mı Yaşıyor?

Beyaz Tv'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu Bircan Bali, canlı yayında yılın aşk bombasını patlattı. Bali, yazar Ahmet Hakan ile Asena Atalay'ın aşk yaşadıklarını iddia etti. Bali, önceki gün Ahmet Hakan'la Asena Atalay'ın aynı uçakta Business Clas koltuklarda yan yana Barcenola'ya gittiklerini söyledi.

"BARCELONA'YA TATİLE GİTTİLER"

Ünlü sunucu Bircan Bali, "Bir bombam var kesin bilgi, net kesin bilgi" diyerek Asena Atalay ve Ahmet Hakan'ın tatil için Barcelona'ya gitmek istediğini ancak Ahmet Hakan'ın son anda uçağı kaçırdığını iddia etti. Bali, aynı zamanda canlı yayında telefonla konuşup Ahmet Hakan'ın uçağı son anda kaçırdığını ve öğleden sonraki uçak için bilet aldığını ve sevgilisinin yanına uçacağını duyurdu.

"BİRBİRİYLE ALAKASIZ İKİ İNSAN"

Programın diğer sunucu Ece Erken ise Ahmet Hakan ve Asena Atalay'ın birbirinden alakasız iki isim olduğunu ve yan yana görse bile inanmayacağını söyledi.

AŞK DEFTERİ KABARIK

Ahmet Hakan, ekranların ünlü yüzleriyle yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen bir gazeteci olarak biliniyor. Ahmet Hakan'ın aşk yaşadığı isimler arasında pek çok ünlü isim var.

Ahmet Hakan'ın en çok gündem olan aşkı oyuncu Pelin Batu olmuştu.

Ünlü gazeteci bir dönem oyuncu Başak Sayan ile kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı.

Bir dönem oyuncu Devin Özgün Çınar ile birlikte olan Ahmet Hakan'ın bu ilişkisi de uzun soluklu olmamıştı.

Ahmet Hakan, Zuhal Olcay'la da aşk yaşadığı iddia edilmişti.