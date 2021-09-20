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Yıldızları bir araya getiren düğün

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Yıldızları bir araya getiren düğün

Oyuncu Şafak Sezer, önceki akşam Yeşilköy Polat Otel'de yakın dostu olan iş insanı Ali Fuat Reis ile Esra Reis'in düğününe katıldı. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın da sahne aldığı düğünde, usta komedyen sahneye çıkarak Yıldızhan ile düet yaptı. İşte detaylar...

Uzun hava okuyarak şarkı söylemeye başlayan Sezer, İzzet Yıldızhan ile unutulmaz bir düet yaptı.

Söylediği şarkıların yanı sıra, damatla şakalaşarak espriler yapan oyuncu, bütün salonu kendisine hayran bıraktı.

Düğüne oyuncu Ercan Avşar ve Kolpaçino filminin oyuncuları da katıldı.

İŞTE DÜĞÜNDEN KARELER

Yıldızları bir araya getiren düğün

Yıldızları bir araya getiren düğün

Yıldızları bir araya getiren düğün

Yıldızları bir araya getiren düğün

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