Yıldızları bir araya getiren düğün

Uzun hava okuyarak şarkı söylemeye başlayan Sezer, İzzet Yıldızhan ile unutulmaz bir düet yaptı.

Söylediği şarkıların yanı sıra, damatla şakalaşarak espriler yapan oyuncu, bütün salonu kendisine hayran bıraktı.

Düğüne oyuncu Ercan Avşar ve Kolpaçino filminin oyuncuları da katıldı.

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