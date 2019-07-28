Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda heyecan yarın başlıyor

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak. Milli takım, tüm sıkletlerde 30 güreşçi ile mücadele edecek. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek ve 7 gün sürecek Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kızlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Milliler, şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Turnuvanın ilk gününde erkekler serbest stil 48, 55, 65, 80 ve 110 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Bulgaristan'da mindere çıkacak 30 milli güreşçi şöyle:

Erkekler serbest stil 45 kilo: Tolga Özbek 48 kilo: Bekir Özcan 51 kilo: Ahmet Yücel 55 kilo: Muhammet Karavuş 60 kilo: Eren Duran 65 kilo: Mikail Topal 71 kilo: Muhammed Halit Ozmuş 80 kilo: Emre Çiftçi 92 kilo: Ömer Ağtaş 110 kilo: Adil Mısırcı

Grekoromen 45 kilo: Berat Büyüktazım 48 kilo: Berat Keskin 51 kilo: Barış Erbek 55 kilo: Seyitcan Beytekin 60 kilo: Mert İlbars 65 kilo: Müslüm Barga 71 kilo: Furkan Taş 80 kilo: Yusuf Gölbaşı 92 kilo: Oktay Demir 110 kilo: Ömer Aygül

Kadınlar 40 kilo: Zozan Akar 43 kilo: Zerda Demir 46 kilo: Elif Işkın 49 kilo: Fatma Kızmaz 53 kilo: Emine Çakmak 57 kilo: Melda Dernekçi 61 kilo: Derya Nur Karaduman 65 kilo: Nesrin Baş 69 kilo: Melisa Sarıtaş 73 kilo: Nazar Batır

(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA