Yıldızlar Engel Tanımaz Programına Develi Halkından Yoğun İlgi

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, görme engelli Yunus Emre Selçuk kabartma Kur'an-ı Kerim okurken, işitme engelli İrem Balcı da, işaret diliyle Türkçe mealini okudu. Programın sunuculuğunu yüzde 90 görme engelli, Gevher Nesibe Özel Eğitim İş ve Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Sinan Özalp yaparken, Hacı Seyit Delik Cami İmam Hatibi Ahmet Kaplan da bütün programı işaret diline çevirdi. Programda İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlerinden Vaize Kevser Serap Eliaçık, Kayseri Müftülüğü 'nün engellilere yönelik hizmetleri hakkında bilgiler verdikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm yurtta yürüttüğü çalışmaların sinevizyon gösterimi yapıldı. Develi Müftüsü Zekeriya Koçak'ın engellilerin İslam toplumunda bir rahmet vesilesi olduğunu vurgulayan konuşmasının ardından Başkan Cabbar da kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Programın amacına hasıl olduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Cabbar "Engellilik gibi engelliye bakmak da zor bir imtihandır. İnşallah engelli kardeşlerimizi bir cennet vesilesi bilme şuurunda bir hayat yaşamamız gerekmektedir. Bunun en güzel örnekliğini Sevgili Peygamberimizin mübarek yaşantısından öğrenmekteyiz" diyerek bu programın Müslümanca bir engellilik bilici oluşmasına vesile olması temennisinde bulundu. Program daha sonra İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Yasin Bulut her birisi birer yıldız olan engelli sahabe efendilerimizin hayatlarından anekdotlar anlatmasıyla devam etti.

İlçemizde yaşayan engelli kardeşimiz Büşra Özdamarlar'ın zorlu ve azimle geçen hayatını anlatan arkadaşı Amine Feryal Şeker'in sunumu izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezinde Özel Eğitimci olarak görev yapmakta olan görme engelli Mahir-Nevin Saygı çifti kendi hikayelerini anlatarak "İmanlı olmak her sıkıntının üstesinden gelinecek en büyük formüldür" vurgusu yaptılar. Yine engelli hemşerimiz Furkan Katırcıoğlu'nun annesi Fatma Katırcıoğlu da oğluyla günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. "Ben oğlumu hiçbir zaman engeli görmedim ki. Rabbim beni ondan hiçbir zaman ayırmasın" sözleri de duygu dolu anlar yaşattı. İşaret Dili Sertifikası alan Kuran Kursu Hocalarının Besmele İlahisini işaret diliyle seslendirmelerinin ardından program İl Müftü Yarımcısı Mehmet İzci'nin duasıyla sona erdi. Programın sonunda İlçe Protokolü engelli kardeşlerimize çiçek takdiminde bulundu.