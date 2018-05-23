Yıldız Tilbe'nin Yeni Albümü Şarkıcıları Birbirine Düşürdü

Yıldız Tilbe'nin sevilen sanatçıları buluşturduğu yeni albümünü "Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları' piyasaya çıktı. 39 sanatçının seslendirdiği 39 şarkının yer aldığı albümde adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Ancak bu kadar ünlünün aynı projede olması birçok sorunu da beraberinde getirdi.

KIŞ GÜNEŞİ İÇİN KAPIŞTILAR

Yıldız Tilbe'nin klasikleşmiş şarkılarının ünlü yorumcular tarafından yeni halleriyle yorumlandığı projede ilk kriz şarkı seçiminde yaşandı. Özellikle "Kış Güneşi" için 3 önemli isim karşı karşıya geldi. Ajda Pekkan, Hande Yener ve Niran Ünsal aynı şarkıyı okumak isteyince savaş başladı. Şarkıyı ilk bitiren Ajda Pekkan oldu. Mahmut Orhan'la hazırladığı versiyonu Altın Kelebek Ödül töreninde seslendirdi, fakat son anda Pekkan albümde yer almaktan vazgeçti. Hande Yener ve Niran Ünsal aynı şarkıda ısrarcı olunca bir ilk yaşandı ve "Kış Güneşi" iki farklı haliyle albüme girdi.

HANDE YENER VE DEMET AKALIN AYNI CD'DE YER ALMADI

Yıllardır süren Demet Akalın-Hande Yener polemiği de projeye yansıdı. İki taraftan da "Aynı CD'de olmayalım" isteği geldi. Alfabetik sıralama formülü bu krizi de ortadan kaldırdı. Demet Akalın, Volume 1'in ilk CD'sinde, Hande Yener Volume 2'nin ilk CD'sinde yer aldı.

"ONUNLA BENİ NASIL YAN YANA YAZARSINIZ"

Proje kapsamında yaşanan en büyük sorunlarından birisi de albümün kapak tasarımı sürecinde meydana geldi. İçinde 2'şer CD bulunan iki ayrı paket halinde satışa sunulan projenin kapakları 'yıldız' şeklinde tasarlandı ve yorumcuların isimleri bu yıldızların içine yerleştirildi. Ama kimse isminin yerinden memnun olmadı. "Benim ismim neden küçük", "Onunla beni nasıl yan yana yazarsınız" gibi şikayet telefonları susmayınca albümün yapımcısı Cafer Özdemir, tasarımı 11 kez revize ettirdi. (Kaynak: Hürriyet)