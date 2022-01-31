Yıldız Tilbe - Kendimi Çağırıyorum şarkı sözleri! 'Kendimi Çağırıyorum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Kendimi Çağırıyorum şarkısının sözlerine haberimizden erişebilirsiniz.

KENDİMİ ÇAĞIRIYORUM ŞARKI SÖZLERİ

Kendimi çağırıyorum ne gelen var ne giden

En dibe bağırıyorum ne duyan var ne bilen

Gitgide dağılıyorum bir yere sığamıyorum

Her geçene soruyorum kendimi bulamıyorum

*****

Benim bu halimi gören sen neden kaçıyorsun

Yardım etmiyorsun ele benziyorsun

Benim her halimi bilen sen neden susuyorsun

Kimden korkuyorsun beni sevmiyorsun

Benim her halimi bilen sen neden susuyorsun

Kimden korkuyorsun beni sevmiyorsun

*****

Geçmişe bakıyorum bak ne güzelmiş ne erken

Mutluyuz fotoğraflarda bir ağızdan gülerken

Şimdi kalıcı tek gerçek yıkılacak yerim yok

Aynı sona ne gerek gönlünü yapamıyorum

*****

Benim bu halimi gören sen neden kaçıyorsun

Yardım etmiyorsun nasıl duruyorsun

Benim her halimi gören sen neden susuyorsun

Kimden korkuyorsun beni sevmiyorsun

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