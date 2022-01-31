Yıldız Tilbe - Kendimi Çağırıyorum şarkı sözleri! 'Kendimi Çağırıyorum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
- Güncelleme:
Yıldız Tilbe'nin yeni şarkısı Kendimi Çağırıyorum bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bin izlenme ve 6 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yıldız Tilbe - Kendimi Çağırıyorum şarkı sözleri! 'Kendimi Çağırıyorum' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...
Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Kendimi Çağırıyorum şarkısının sözlerine haberimizden erişebilirsiniz.
KENDİMİ ÇAĞIRIYORUM ŞARKI SÖZLERİ
Kendimi çağırıyorum ne gelen var ne giden
En dibe bağırıyorum ne duyan var ne bilen
Gitgide dağılıyorum bir yere sığamıyorum
Her geçene soruyorum kendimi bulamıyorum
*****
Benim bu halimi gören sen neden kaçıyorsun
Yardım etmiyorsun ele benziyorsun
Benim her halimi bilen sen neden susuyorsun
Kimden korkuyorsun beni sevmiyorsun
Benim her halimi bilen sen neden susuyorsun
Kimden korkuyorsun beni sevmiyorsun
*****
Geçmişe bakıyorum bak ne güzelmiş ne erken
Mutluyuz fotoğraflarda bir ağızdan gülerken
Şimdi kalıcı tek gerçek yıkılacak yerim yok
Aynı sona ne gerek gönlünü yapamıyorum
*****
Benim bu halimi gören sen neden kaçıyorsun
Yardım etmiyorsun nasıl duruyorsun
Benim her halimi gören sen neden susuyorsun
Kimden korkuyorsun beni sevmiyorsun