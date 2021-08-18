Yıldız Tilbe Harbiye'de Hat-Trick Yaptı
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Yıldız Tilbe Harbiye'de Hat-Trick Yaptı

Yıldız Tilbe Harbiye'de Hat-Trick Yaptı
Bültenler - Haberler | Magazin

Türkiye'nin en önemli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, bu yaz Bayhan Prodüksiyon'un ev sahipliğinde birbirinden renkli konserleri İstanbullular ile buluşturuyor.

Organizasyon kapsamında III. kez sahneye çıkan Yıldız Tilbe'nin biletleri günler öncesinden tükendi. 09 Temmuz ve 12 Temmuz konserlerinin ardından tekrar Harbiye sahnesine çıkan sanatçı, üçte üç yaparak bu sezonun en kalabalık konserlerine imza atmaya devam ediyor.

Yıldız Tilbe, konserine"Delikanlım" ile başlarken, kendi şarkılarının yanı sıra repertuarında türkülere de yer verdi. Kendine has tarzı, dansları ve performansı ile izlemeye gelenlere yine bir "Yıldız Tilbe" gecesi yaşatan sanatçı, 2.5 saat aralıksız sahnede kaldı.

"Yıldız Tilbe - İrem Sak Diyalogları Çok Güldürdü."

Konseri izlemeye gelenler arasında, Oğulcan Engin, Hakan-Gizem Hatipoğlu ve İrem Sak'da vardı. Yıldız Tilbe İrem Sak'ı sahneye davet etti. İkili arasında "Yalan Dünya" göndermeli konuşmalar izleyenleri güldürdü. İrem Sak, Tilbe'nin ricası üstüne "Beyaz Giyme" türküsünü söyledi.

"Ne kadar naif söyledi değil mi?" diyen Yıldız Tilbe, Sak'ı alkışlarla yerine uğurladı.

Kaynak: Bültenler

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