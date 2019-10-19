Yıldız şarkıcı Demi Lovato'nun internete çıplak fotoğrafları sızdırıldı

19.10.2019 14:32

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun başı siber korsanlarla dertte. 27 yaşındaki şarkıcının Snapchat hesabını ele geçiren siber saldırganlar, genç şarkıcının özel fotoğraflarını internete sızdırdı.

FOTOĞRAFLARI BİR SİTEDE PAYLAŞILDI

Hesaptan Demininfotoğrafları, "Daha fazla çıplak fotoğraf için Discord sohbet kanalına katılın" başlığı ile paylaşıldı. Sohbet kanalı Discord'un sözcüsü kendi sitelerinin adını kullanan, bu şekilde yasa dışı davranışlarda bulunan kişilere karşı tolerans sağlamayacaklarını ve gereken yasal adımı atacaklarını söyledi.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJI GELDİ

Fotoğraflarhesapta yaklaşık bir saat kaldıktan sonra kaldırıldı. Genç şarkıcıya hayranlarından da destek mesajları geldi.

"BİR İNSAN BUNU NİYE YAPAR?"

Geçen yıl Temmuz ayında aşırı doz uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen ABD'li yıldız şarkıcıya yapılan bu saldırıyı hayranları, "Bir insan bunu niye yapar? Demi bunların hiçbirini hak etmedi" ifadelerini kullandı.