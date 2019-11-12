12.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:30

Yıldız Holding, "Kırk Hadis Sergisi"ne sev sahipliği yaptı

İSTANBUL - Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu'nda Hattat Hüseyin Kutlu ve öğrencilerinin "el-emin; samimiyet ve güven" temalı hadislerden ilham alınarak hazırlanan "Kırk Hadis Sergisi" ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Yıldız Holding organizatörlüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde ünlü Hattat Hüseyin Kutlu ve öğrencileri tarafından el emin, samimiyet ve güven temalı hadislerden ilham alınarak hazırlanan serginin açılışı Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Sergi açılışında konuşan Yıldız Holding yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, günümüzde geleneksel sanatı yaşatma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak İslami sanatın en önemli eserlerinin hat ve tezhip olduğunu söyledi. Yoğun ilgi ile karşılaşan sergide ziyaretçiler eserleri tek tek inceledi. Öte yandan sergi sonunda Hattat Hüseyin Kutlu öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Geleneksel sanatlarımızdan İslami sanatın önde gelen parçaları hat ve tezhip"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker sergi açılışında yaptığı konuşmada gençlere rol model oluşturmak ve toplumda güzel örnek oluşturmanın önemine dikkat çekerek, "Yıldız Holding olarak uzunca bir dönemdir çağdaş sanatı günümüzün sanatçılarını günümüzde de geleneksel sanatı yaşatma gayreti içerisindeyiz. Geleneksel sanatlarımızdan İslami sanatın en önde gelen parçalarından bir tanesi hat ve tezhip. Bu sefer Peygamber Efendimiz (s.a.v) güzel hadisleri kağıda aktarıldı. ve açıkçası çok anlamlı bir mana ve değer kazandı. Günümüz toplumunda en çok ihtiyaç duyulan ve arzu edilen hususlardan bir tanesi de yeni nesil gençlere birer rol model oluşturmak ve toplumda güzel örnekleri çoğaltmak" dedi.

"Kelamın en güzeli Allah'ın kelamı"

Sergide çizimi yapılan hadislerin her birinin bir mesaj verdiğini belirten Hattat Hüseyin Kutlu, "Bugün itibariyle bu sanatlarımız ihya olmuş değildir. Bir nostaljiden öteye geçememektedir. Bugün bizim dünyaya vereceğimiz teşhirli mesajlar vardır ki bunu kendi sanatlarımızla vermeliyiz. Dünyaya mesaj vermeliyiz, gündemi takip etmeliyiz. Konulu sergiler yapmalıyız. Çünkü kelamın en güzeli Allah'ın kelamı bizde içinde olmayan bize hitap etmeyecek hiçbir şey yok. En güzeli Peygamberin sözleri en güzel söz bizim atasözlerimiz var. Günümüzün hadiselerini niye minyatüre aktarmıyoruz. Bu belli bir hedef gözeterek seçilmiş hadislerdir. Yani konulu bir sergi diyebiliriz. İnşallah faydalı olur" diye konuştu.

"Hadis-i şerifler sadece levhada işitilen güzel bir söz olarak kalmamalı"

Hadislerin önemine dikkat çekerek hayatımızda uygulamamız gerektiğini söyleyen Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, "Önceden beri Peygamberimiz (s.a.v)'in 40 hadisini ezberlemek teşvik edilmiştir. ve onu hattata dökmek yazıya dökmek ecdadımızdan miras aldığımız geleneğimizde var. Devam eder inşallah kıyamete kadar da devam edecek güzel bir adetimizdir. Hüseyin Kutlu hocanın riyasetinde başkanlığında 40 hadis-i şerif levhası meydan gelmiş. Peygamberimizin buyurdukları insanın ruhuna hitap eden nasihatleri bu hadis-i şerifler haline gelmiş. Bunlar nerenin nasibi varsa orada duvarlara asılacaklar. ve o evler bunlarla manen zenginleşecek. Bakan gözler güzelleşecek. Ama tabi ki bu hadis-i şerifler sadece levhada kalmamalı işitilen güzel bir söz olarak kalmamalı ne denmek istediği buyurdukları anlanmaya gayret edilmeli Ona uygun şekilde yaşamaya gayret edilmeli. Efendimizin buyurdukları hayat felsefemiz olmalı ve onun dışında ömrümüzü devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Yapımı 2 ay sürdü"

Eserinin aşamalarından bahseden Hattat Zeliha Yıldız, "Çok kısa sürede çıkmıyor tabi önce hattatın yazısını teslim almayı bekliyoruz. Yazı yazarken kafamızda uygulayacağımız desen şekilleniyor. Yazıyı teslim aldıktan sonra da çalışmaya başlıyoruz. Daha sonra bir demlenme süresi vardır. O demlenme süresini de atlattıktan sonra eğer gerçekten yazıya ve manasına uygunsa işlemeye başlıyoruz. Bunu yapmak 2 ay kadar sürdü" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA