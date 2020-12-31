Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı

İtalya ekibi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ile ilgiliO Ses Türkiye yılbaşı özel programında sürpriz bir açıklama yaptı.

EBRU GÜNDEŞ HAYRANI ÇIKTI

Hakan Çalhanoğlu, Milan'da forma giyen takım arkadaşı Ibrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu söyledi ve "Zlatan, Ebru Gündeş'in şarkılarını dinliyor. En sevdiği şarkısı da 'Çingenem'" ifadelerini kullandı.

EN SEVDİĞİ ŞARKISI 'ÇİNGENEM'

Programa video gönderen Ibrahimovic, "Ebru Güneş, senin hayranlarından biriyim. En sevdiğim şarkı da 'Çingenem'" ifadelerini kullandı.