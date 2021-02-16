Yıldız Dağları ve longoz ormanları kar yağışıyla beyaza büründü
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Yıldız Dağları ve longoz ormanları kar yağışıyla beyaza büründü

16.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:53
Yıldız Dağları ve longoz ormanları kar yağışıyla beyaza büründü

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile longoz ormanları, kar yağışının ardından görenleri hayran bırakıyor.

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile longoz ormanları, kar yağışının ardından görenleri hayran bırakıyor.

"Istranca Dağları" olarak da bilinen Yıldız Dağları'nın en yüksek kesiminde bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde oluşan kar manzarası dikkati çekiyor. Bir yandan beyaza bürünen dağlar, diğer yandan eteklerindeki Balkan köyleri, özellikle gün batımında ayrı güzelliğe bürünüyor.

Doğal güzellikleri, dereleri, yürüyüş parkurları, hayvan popülasyonuyla ilgi çeken, bünyesinde 5 gölü barındıran longoz ormanlarında ağaçlar karla kaplandı. Yoğun kar nedeniyle yürüyüş yolları ve derelere sarkan ağaç dalları, hiç eksik olmayan kuş sesleri, ziyaretçilere ayrı keyif sunuyor.

Longozlar, kamp yapmak ve kuşları gözlemlemek isteyenleri de ağırlıyor.

AA ekibi, dağları, ormanları ve Balkan köylerinin bir kısmını drone ile görüntüledi.

Deniz ve göl yeniden birleşti

Longoz ormanlarında kar yağışının ardından derelerdeki su seviyesinin artmasıyla göller ile denizin birleşmesi, eşsiz bir doğa harikası olarak dikkati çekiyor.

Yazın suların azalmasıyla deniz ve gölün ayrılmasına tanıklık edenler, bugünlerde Erikli ve Mert göllerinin denizle buluşmasını izleyebiliyor.

Doğayı ve Kültürel Değerleri Koruma Derneği Başkanı Sırrı Tayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy'ün her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü, görülmeye değer ender yerlerden olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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