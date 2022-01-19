Yıldız Dağları ve Balkan köyleri beyaza büründü

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca ormanları kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca ormanları kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Beyaza bürünen Demirköy ilçesinde Istranca ormanlarını da içerisinde barındıran Yıldız Dağları, görülmeye değer manzaralar sunuyor.

Sıcaklığın sıfırın altında seyrettiği bölgede birçok göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Buz tutan ağaçlarıyla ilgi çeken ormanlar ile Karapınar Şelalesi, bembeyaz dağlar ve eteklerindeki Balkan köyleri, özellikle gün batımında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

AA ekibi, bölgeyi ziyaret eden doğaseverleri kendine hayran bırakan dağları, ormanları ve Balkan köylerini drone ile görüntüledi.

"Kırklareli dört mevsim ayrı güzel"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Kırklareli'nin kışın da ayrı bir güzel olduğunu söyledi.

Karın yağması ile özellikle dağ ve ormanların eşsiz bir güzelliğe büründüğünü anlatan Şen, kentin İstanbul'a 1,5 saat uzaklıkta olduğunu belirtti.

Şen, "Kentimize gelenler Kırklareli'nin tüm güzelliklerini görebilir, zengin coğrafyasında keyifli vakit geçirebilirler. Kırklareli dört mevsim ayrı güzel. Özellikle bu dönemde güzellikleri görülmeye değer." dedi.