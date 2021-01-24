Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili ilgisi

TÜRKİYE'nin en genç ve ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, sömestir tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.