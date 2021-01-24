Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili ilgisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili ilgisi

24.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:58
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili ilgisi

TÜRKİYE'nin en genç ve ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, sömestir tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.

TÜRKİYE'nin en genç ve ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, sömestir tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.  

Bu yıl kar yağışının geç gelmesi nedeniyle 18 Ocak'ta sezonu açan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde otel ve bungalov evleri tam doluluk oranına ulaştı. Koronavirüs tedbirleriyle misafirlerine hizmet veren kayak merkezinde yarıyıl tatili nedeniyle rezervasyon yoğunluğu yaşandı. Türkiye genelinde hafta sonu kısıtlamasını eğlenceye dönüştürmek isteyenler kayak merkezindeki otellerde konaklayarak. tesisin kayak pistini kullanabiliyor. 


Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili ilgisi
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili ilgisi
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili ilgisi
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili ilgisi
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili ilgisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Caner Cindoruk Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Cinayet İtfaiye Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili ilgisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 16:57:35. #1.16#
title