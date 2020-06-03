Yıldız, canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtladı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında canlı yayına katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında canlı yayına katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında canlı yayına katılarak "Benim Tercihim" adlı programın canlı yayın konuğu oldu. VKS (Video Konferans Sistemi) üzerinden gerçekleşen programın moderatörlüğünü Milli Eğitim Bakanlığını Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Dairesi Başkanı Ercan Alpay yaptı. Programa ülkenin çeşitli illerinden üniversite sınavına girecek öğrenciler de katıldı.İlk olarak kendisini hakkında bilgi veren Rektör Yıldız, daha sonra Üniversite'nin fiziki ve altyapısı hakkında açıklama yaptı.Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitede verilen yabancı dil eğitiminin hangi seviyede olduğu, değişim programları, bölümler ve öğretim üyesi sayısı, Hukuk Fakültesi son durumu, son günlerde sıkça karşılaşan üniversitenin uzaktan eğitim ve teknolojik altyapısı, Üniversite-Sanayi iş birliği, Üniversite sosyal ve kültürel alanlar ve yurtlar hakkında sorulan soruları yanıtladı.Canlı yayın sonrası bu fırsatı kendilerine veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şükranlarını sunduğunu belirten Rektör Alim Yıldız, " Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 46 yıllık bir üniversite. Tıp Fakültesi ile başlayan, Mühendislik, Fen ve Edebiyat Fakülteleriyle devam eden bir üniversite. Sivas yaşanabilir ve güvenli bir şehir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rahatlıkla okunabilecek bir üniversite. Yurt imkanları oldukça fazla. Sosyal imkanlar oldukça fazla. Ben bizi izleyen ve takip eden öğrencilerimizi Sivas Cumhuriyet Üniversitesine davet etmek istiyorum. Bilinmelidir ki, Sivas'a bir gelirken ağlar öğrencilerimiz, bir de giderken. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA