Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu
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Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu

11.02.2021 22:56 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:07
Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, kadrosuna Yıldız Çağrı Atiksoy'u dahil etti. Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu, dizideki dengeleri değiştirecek.

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer'in yer aldığı reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi, Malhun Hatun karakteri için Yıldız Çağrı Atiksoy'u kadrosuna transfer etti.

Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu

DİZİDE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Malhun karakteri ile dizide dengeleri değiştirecek olan Atiksoy, Osman Bey'in ikinci eşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizinin uzun zamandır beklenen ismi olan Malhun Hatun'un, gelecek bölümde diziye dahil olması bekleniyor.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Oyunculuk eğitimini ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden alan Atiksoy, Öyle Bir Geçer Zaman dizisi ile şöhret basamaklarını tırmandı. Güzel oyuncu ayrıca, Yedi Güzel Adam, Savaşçı ve Şampiyon dizileriyle izleyici karşısına çıktı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu
Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu
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