Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! "Şiddet gördüm" diyerek düğün yaptığı sevgilisiyle ayrıldı
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Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! "Şiddet gördüm" diyerek düğün yaptığı sevgilisiyle ayrıldı

29 Haziran'da yönetmen Kerem Saka ile düğün yapan oyuncu Yıldız Asyalı, sevgilisinden şiddet gördüğünü belirterek önceki gün evlerini ayırdı. Ayrılık sonrası konuşan oyuncu "Kerem beni sürükleyerek evden attı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü!
02.08.2020 07:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 07:33

Hayat Bilgisi dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran'da bir süredir birlikte olduğu yönetmen Kerem Saka ile Bodrum'da bir düğün yaptı. Nikah kıymadan sadece düğün yapan Asyalı'nın mutluluğu kısa sürdü.

"BENİ SÜRÜKLEYEREK EVDEN ATTI"

Düğünden 30 gün sonra ayrılık kararı alan oyuncu, biten ilişkisi hakkında 2. Sayfa'ya yaptığı özel açıklamada "Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı" dedi.

"NİKAHIMIZ YOK SADECE DÜĞÜN YAPTIK"

Resmi nikahının olmadığını belirten oyuncu sözlerine "Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık" diyerek devam etti.

Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! 'Şiddet gördüm' diyerek sevgilisiyle ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! 'Şiddet gördüm' diyerek sevgilisiyle ayrıldı
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