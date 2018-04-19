Yıldırımlı Tenisçiler Madalyaları Topladı

Yıldırım Belediyespor'un amatör branşlarda madalyaları toplamaya devam ediyor. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 12-18 Nisan tarihleri arasında Mihraplı Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen 14 yaş turnuvasına katılan Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler Ozan Çetin, Kaan Dönmez ve Sadri Khalilovda 11 karşılaşmada 9 galibiyet aldı.

13 şehirden 120 sporcunun katıldığı ve birbirinden çekişmeli müsabakaların sonucunda kendi grubunda tüm maçlarını kazanarak finale yükselen Ozan Çetin gümüş madalya, Kaan Dönmez ve Sadri Khalilovda ise bronz madalyanın sahibi oldular. Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler elde ettikleri bu başarılarla toplamda 3 madalya kazanarak kürsüye çıkma başarısı gösterdiler.