Yıldırımlı çocuklar yarıyıl tatilinde doyasıya eğlenecek

YILDIRIM, BURSA (Bültenler) - Yıldırım Belediyesi 2021- 2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için 22 – 26 Ocak tarihleri arasında karne şenliği düzenliyor. 4-14 yaş aralığındaki çocukların katılacağı etkinliklerde, Yıldırımlı çocuklar unutulmaz anlar yaşayacak.

5 GÜN BOYUNCA BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

22 Ocak'ta başlayacak olan ' Yıldırım'da Karne Şenliği' 26 Ocak'a kadar devam edecek. Eğlenceli oyunlardan geleneksel sokak oyunlarına, yüz boyama etkinliklerinden müzikli drama oyunlarına, çocuk tiyatrolarından sihirbaz gösterilerine kadar çocuklar keyifle vakit geçirecek. 22 Ocak'ta 'Arda ile Ceren Müzikali',23 Ocak'ta'Bir Varmış Bir Yokmuş Tiyatrosu', 24 Ocak'ta 'Nasreddin Hoca Çocuk Tiyatrosu', 25 Ocak'ta 'İbiş ile Memiş Çocuk Tiyatrosu' Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Öte yandan, 26 Ocak'ta Kaplıkaya Cazibe Merkezi Akvaryumu, öğrencilerin ücretsiz ziyaretine sunulacak. Yoğun bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakacak öğrencileri kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Eğitim dönemi boyunca hep yanında ve destekçisi olduğumuz çocuklarımızı sömestr tatilinde de unutmuyoruz. Bu yıl karne şenliğimizde çocuklarımız sömestr tatiline mutlu bir başlangıç yapacaklar. Tüm çocuklarımızı bir dönemin yorgunluğunu atmaları ve eğlenceli anlar geçirmeleri için Yıldırım'da Karne Şenliği'ne bekliyoruz. Vatandaşlarımız, 'Yıldırım'da Karne Şenliği' etkinlik biletlerini, 17-21 Ocak tarihleri arasında Barış Manço Kültür Merkezi'nden temin edebilir" dedi.

YILDIRIM'IN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gerçekleştirdikleri projelerle hizmette öncelikleri olan çocuklara ve gençlere dokunmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Evlatlarımıza yapılan her hizmet, ülkenin geleceğine yapılmış yatırımdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz için Bursa'nın en güzel, en modern kütüphanesini Yıldırım'a kazandırdık. 11 ay önce hizmete açtığımız 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane'mizden şu ana kadar 100 bini aşkın evladımız istifade etti. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan 'Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'mizde Kış Spor Okulları'mızda binlerce çocuğumuza eğitim vermeye devam ediyoruz. Tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi'mizi şubat ayında evlatlarımızın istifadesine sunacağız. Yıldırım'ın geleceği olan evlatlarımız için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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